Sandro Mazzola , ai microfoni di Tuttomercatoweb.com , ha commentato l'errore di Radu in Bologna-Inter che potrebbe risultare decisivo in chiave negativa per le sorti del campionato nerazzurro.

"Ho detto una parolaccia al momento dell'errore - le sue parole -. Certo, succede, però è uno sbaglio che lascia il segno visto il periodo in cui è capitato. Ora ci vogliono... le palle dei giocatori per far dimenticare questa cosa. Noi dell'Inter abbiamo tanti amici in giro".



"Ieri ad un certo punto ero convinto che potessero chiuderla, forse non ce l'hanno fatta però mi aspettavo un'Inter migliore - aggiunge -. Bisogna lasciare nei giocatori la sensazione che non ci sia nulla di scontato. Inzaghi? Mi piace, lo vedo tosto, quando parla ai giocatori gli mette in testa ciò che dice. Milan-Fiorentina? Spero che dopo il ko di ieri con l'Udinese i viola abbiano voglia di vincere, di far bene per dimostrare all'Italia che sono forti".