Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro parla della lotta scudetto.

È uno scudetto che si assegnerà quando?

«Dipendesse da me, andrei allo spareggio, pensi che bello una Napoli-Inter in cui ci si gioca il titolo! Lotteranno sino all’ultimo, più o meno, si porteranno appresso la propria storia e la propria autorevolezza di oggi».

Il Napoli senza Kvara, però.

«Che in me ha sempre suscitato qualche dubbio. È istinto e impeto, non un leader. Giocatore importante, ci mancherebbe, ma non insostituibile e infatti Neres sta facendo vedere che senza Kvara si può. Conte poi sa dove mettere le mani, la garanzia è lui, che sa come guidare i Lukaku, i McTominay, i Lobotka. Rivedo in questo Napoli lo stesso spessore di quello di Spalletti: ogni risultato è strameritato».

L’Inter ha altri mezzi, nonostante lo scivolone di Firenze.

«Non è una passeggiata di salute giocarci contro, sanno soffrire e lo hanno dimostrato. Ha un organico di valori altissimi - Lautaro e Thuram, Calha e Barella, aggiunga lei gli altri se vuole - e un allenatore che ha insegnato come si resiste e come si reagisce».

L'Atalanta diverte...

«Ti siedi e sai che ti emozionerà. Però è stata sfortunata: non puoi avere due Scamacca, due Retegui, due Lookman, due Scalvini: infortuni che le hanno tolto qualcosa. Faccio il tifo affinché arrivi terza, perché lo scudetto è un affare a due».

Poi c’è quello dei «poveri», come da sua definizione.

«Lazio, Juventus, Fiorentina, Milan e Bologna i rimanenti posti per la Champions League».