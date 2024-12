"L'Inter ha la rosa per fare bene entrambe le competizioni. Il Napoli viene da un'annata difficile, è complicato vederlo lì dopo un anno in cui sei arrivato così indietro. Non sta giocando benissimo ma sta costruendo la mentalità con l'episodio. Atalanta e Inter hanno rose molto più lunghe e competitive". E' il pensiero espresso da Alessandro Matri dagli studi di Dazn, al termine di Lecce-Juventus, parlando della lotta scudetto.