"Io mi auguro che Lukaku oggi giochi titolare. È un giocatore che va recuperato e di cui non si discute il valore. Ha avuto un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo e, vista la stazza, deve ancora trovare la condizione". Auspicio di Giocondo Martorelli che ha portato bene a Romelu Lukaku , schierato dal primo minuto contro la Sampdoria, come rivelato da pochissimo. Spero che questo avvenga anche per Brozovic. Entrambi possono essere fondamentali per arrivare agli obiettivi di questa stagione. Hanno bisogno di giocare e credo che Inzaghi da stasera in poi gli darà la possibilità" ha detto l'agente di mercato a TMW Radio.

Kessie è scontento del Barcellone e vuole tornare in Italia. Le piace la possibilità di vederlo all’Inter?

“Questi ragazzi devono capire scelte economiche che sono anche legittime è complicato tornare in Italia. Mi sembra che, poi, si trovino nelle condizioni di avere un milione in più ma senza giocare. Per tornare in Italia Kessie dovrà capire che si deve abbassare lo stipendio. Non che l’ex Milan non sia forte ma era difficile che si inserisca in una filosofia di gioco come quella del Barcellona. Pedri magari non è forte fisicamente ma tecnicamente è impressionante. Non sono sorpreso che Kessia abbia trovato poco spazio. L’errore di cadere in questo tranello lo fanno in molto”.

Che stagione di Dimarco, Gosens può essere recuperato? Sulle fasce i nerazzurri sono coperti per il futuro?

"Io credo che Gosens abbia avuto un infortunio serio e, come per Lukaku, vista la muscolatura c’è bisogno di minutaggio per tornare al massimo. Se dipendesse da me io continuerei a puntarci. Secondo me se dovesse tornare al suo livello è un calciatore di enorme qualità. La coppia Dimarco-Gosens, insomma, è importante. Per la fascia destra bisogna vedere che farà Dumfries in estate anche perché Darmian sta andando avanti con gli anni".