L'agente Giocondo Martorelli, intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, ritiene le ingenti liquidità immesse dai club sauditi nel mercato europeo e italiano in particolare un toccasana per i club del nostro Paese: "Nell’immediatezza dovremmo dire grazie. Le nostre società, o molte di esse, sono in difficoltà. Mi riferisco alle società più prestigiose come Milan, che pare aver risolto molti di questi problemi, Inter, Roma e Juventus. Sono club che hanno bisogno di risanare i bilanci e si fa di necessità virtù. Bisognerebbe essere bravi come fatto dal Napoli lo scorso anno.

Gli azzurri sono stati capaci di pescare talenti da campionati non proprio di grido. I club italiani dovranno far fronte, ancora per qualche anno, con le necessità finanziarie che impongono cessioni eccellenti, sperando che in futuro non si sia costretti a vendere i propri gioielli. Come il PSG che, ad oggi, ritiene di poter prolungare un braccio di ferro con Kylian Mbappé, soprattutto per motivi d’immagine. Il nostro calcio si trascina problemi consistenti. Ci sarà da stringere la cinghia ancora per qualche anno. Sarà fondamentale gestire al meglio anche i momenti negativi in quel che ritengo essere un periodo di transizione. In futuro si potrà tornare a lottare per i grandi calciatori, ma al momento la strategia più utile è quella intrapresa dal Napoli la scorsa stagione".