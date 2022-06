Nel giorno della presentazione ufficiale come nuovo direttore sportivo dell'Hellas Verona, Stefano Marroccu parla delle trattative in entrata imbastite dal club scaligero, compresa quella per Franco Carboni, talento della Primavera dell'Inter per il quale è andato in scena ieri un incontro nella sede nerazzurra alla presenza dell'agente Beppe Riso: "Per esperienza, finché non ci sono le firme è meglio avere cautela. Per gli ottimi rapporti tra il Verona e l'Atalanta posso dire che su Roberto Piccoli siamo ai dettagli, il resto sono perlustrazioni sul mercato. Dovessimo iniziare il campionato con questa rosa saremmo una squadra top: ad ogni uscita corrisponderà un'entrata. Su Piccoli ci siamo portati avanti, perché presupponiamo che Simeone possa avere offerte irrinunciabili. Ma anche non dovessero arrivare, potrebbe tranquillamente rimanere. Nella rosa, poi, ci sono anche giocatori incedibili".