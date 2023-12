In qualità di presidente dell'Adise, l'associazione dei direttori sportivi italiani, Beppe Marotta ha tracciato un bilancio del 2023 che ormai è agli sgoccioli: "E' stato un anno importante per la nostra associazione, e tutto ciò è stato reso possibile grazie al contributo ed alla dedizione che abbiamo dimostrato nel portare in alto i valori comuni dello sport - il messaggio dell'ad dell'Inter su Instagram -. Il Natale è un momento speciale, un’opportunità per riflettere sui risultati raggiunti durante l’anno che sta per concludersi e sicuramente per pianificare al meglio per guardare con ottimismo e speranza al futuro che ci attende".

