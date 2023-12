Nel tour di interviste concesse a margine del 'Gran Gala del Calcio', Beppe Marotta si è soffermato anche davanti ai microfoni di Sportmediaset, partendo col commentare il netto 3-0 rifilato dall'Inter ai campioni d'Italia del Napoli: "Al di là del risultato, è stato importante il modo in cui siamo arrivati alla vittoria. Ciò denota consapevolezza e maturità in un percorso che continua a regalarci soddisfazioni; questo merito va ascritto a Inzaghi che sta dimostrando di essere molto bravo e ai giocatori che rispondono alle sue indicazioni".

La Juve è la favorita nella corsa scudetto?

"Io sono convinto che la Juventus sia tra le favorite, ma in corsa annovero anche Milan, Napoli e le altre che sono distanti di qualche punto. Siamo in una fase altamente interlocutoria, ci sono tante partite a disposizione; poi dico che l'Inter vuole essere protagonista e abbiamo tutti i mezzi per esserlo. Proseguiamo su questa strada che deve regalarci delle belle soddisfazioni".

Che soddisfazione c'è nell'aver preso Sommer cedendo Onana per tanti soldi?

"Devo dire che, accanto alla squadra che va in campo, ce n'è una fuori che lavora con precise responsabilità. Per cui accanto a me ci sono figure valide come Zanetti, Ausilio e Baccin. Per cui siamo riusciti ad allestire una squadra altamente competitiva, con giocatori importanti".