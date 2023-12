"Analizzando la prestazione di ieri, posso dire che è stato importante come abbiamo ottenuti i tre punti. Ho visto una prestazione da grande squadra, che denota grande maturità e consapevolezza da parte di tutto il gruppo. Sintomo di un percorso di crescita che continua e ci sta regalando soddisfazioni sia come prestazioni che come risultati". Lo ha detto Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, parlando a margine del 'Gran Gala del Calcio' del successo ottenuto dai nerazzurri contro il Napoli al Maradona.

Le polemiche arbitrali del Napoli.

"Il fatto che il Napoli abbia fatto la sua analisi polemica non inficia sicuramente il risultato, frutto solo ed esclusivamente di un'ottima prestazione da parte della squadra".

Quali rischi possono esserci a questo punto?

"Rischi non ce ne sono. Quando la squadra si chiama Inter deve sapere che ogni domenica affronta un avversario che dà il massimo. Abbiamo diverse competizioni ancora da affrontare, dovremo essere bravi noi ad accettare il ruolo che abbiamo sapendo che ci sono delle insidie dietro l'angolo, come gli infortuni. Sono confortato dal fatto che abbiamo un ottimo allenatore e soprattutto una squadra fuori dal campo composta di dirigenti e professionisti di alto valore".