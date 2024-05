Giancarlo Marocchi, in un'intervista oggi per Tuttosport, elogia l'annata di Raoul Bellanova, lo scorso anno all'Inter e poi passato al Torino con evidenti risultati di crescita.

"Che fosse bravo e avesse pure personalità l’avevo capito quando ha resistito ai fischi che prendeva a San Siro. Già lì mi aveva colpito il fatto di vederlo comunque padrone della situazione, anche se le cose non andavano. Il suo riscatto al Torino deve essere da esempio e gli vanno fatti tanti complimenti".