Intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel corso di 'Calcio Totale', il dt dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato così della situazione vissuta dall'Inter con Milan Skriniar, esprimendo solidarietà verso Giuseppe Marotta: "In questo momento il potere degli intermediari è così dilagante che le società diventano di fatto solo depositarie del prestito del giocatore. Se tu fai un contratto di cinque anni e dopo due anni e mezzo ancora non hai rinnovato, davanti hai già una porta chiusa. Poi gli accordi di lavoro sono ormai troppo sfilacciati a favore dei giocatori e diventa difficile gestire una situazione in cui i calciatori spesso solo separati in casa.