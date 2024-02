Giampiero Marini, allenatore dell'Inter che vinse la Coppa Uefa nel 1994, è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport per parlare della grande stagione dei nerazzurri. "L'Inter ha una squadra forte ormai da 2-3 anni. Due anni fa aveva qualche problema di spogliatoio, che ora ha risolto. Ritengo che sia, come qualità tecnica e fisica, una delle squadre più importanti a livello mondiale - dice Marini - Può vincere la Champions? Sicuramente sì. Vedi quando giocano che i calciatori si divertono. E' una squadra che si allena col desiderio di vincere, di farsi vedere. Merito di Inzaghi e della società, perché ormai da 2-3 anni stanno lavorando per questo. Battere l'Inter è difficile, ha tante varianti. E' una delle squadre più forti al mondo".

Tanti altri gli argomenti toccati. "I cinque cambi? Stravolgono la partita. Le squadre che hanno 13-14 giocatori forti e basta sono in difficoltà. L'Inter, quando sostituisce cinque giocatori, non abbassa il volume della partita. Anzi, lo aumenta. Gli ultimi 10-15' ti ribalta sempre la situazione, anche nelle poche volte in cui è sembrata in difficoltà. Il centrocampo è il reparto che funziona meglio, sono tutti tecnici e veloci. L'Inter diventa pericolosa se viene attaccata, ha dei campioni come Calhanoglu. Fermo restando che anche il reparto difensivo è lì da vedere e davanti hai Thuram e Lautaro. Le inseguitrici? Hanno delle difficoltà. Non vedo miglioramenti rispetto a qualche mese fa da parte di Juventus o Milan. Dopo l'Inter, i bianconeri possono competere ma a distanze notevoli".

Infine Marini, che nel frattempo è diventato un apprezzato broker, parla delle voci riguardanti il futuro della società nerazzurra. "Zhang farebbe bene a contrattare il prestito perché l'Inter ha davanti stagioni importanti. Vendere adesso non sarebbe giusto. Sui fondi dico che non capisco come possano investire perdendoci. Non c'è possibilità di guadagnare. La Juventus capitalizza 640 milioni in borsa, ha fatto tre aumenti di capitale da 700 milioni di euro. Non vedo possibilità di guadagno".