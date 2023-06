Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella parla così delle ultime mosse di calciomercato in casa Inter, a cominciare dal trasferimento ormai prossimo di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr: "Sarebbe clamoroso se non dovesse partire, ma è difficile pensare che non vada in porto ormai. Sarebbe difficile anche pensare a un rilancio del Barcellona - ha assicurato -. Poi l'inter sta comunque virando su Frattesi, è nell'interesse di tutti chiudere.

L'Inter e il calcio italiano perdono tanto senza Brozovic, ma l'offerta è importante. Ovviamente un tifoso dovrebbe essere contento se Brozovic resta, ma smonterebbe tutti i piani dell'Inter. Marotta e Ausilio stanno facendo un miracolo a mantenere equilibrio nelle questioni economiche".