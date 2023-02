Luca Marelli, ex arbitro e adesso opinionista per DAZN, sul proprio canale Youtube ha accolto con piacere la designazione di Davide Massa per il derby di domenica: “Se l'è meritato, mai come quest'anno. Sta avendo un rendimento costante, nel tempo è riuscito a colmare le lacune comportamentali che finora l'avevano frenato. Ha acquisito autorevolezza, diventando così un profilo designabile per ogni tipo di incontro. Sozza IV uomo? Penso che per lui sia solo il primo di tanti derby”.