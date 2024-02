Presente ieri sera nel post-partita di Champions League su Prime Video, l'ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio ha commentato la vittoria ottenuta dall'Inter lo scorso martedì contro l'Atletico Madrid, soffermandosi sul centrocampo di Inzaghi: "Calhanoglu è stato ingabbiato dal gioco di Simeone però non sono molto d'accordo con chi dice che ha faticato tatticamente. Perché in un modo o nell'altro riesce sempre a liberarsi, è nelle sue corde, succedeva anche a Pirlo. La fatica di Calhanoglu è stata più che altro nervosa" ha detto a proposito dell'ex centrocampista del Milan.

Su Barella ha aggiunto:

"Nicolò è una mezzala dalle grandi doti tecniche, fa una grande fase difensiva e una grandissima fase offensiva. Quando non riesci a sbloccare una partita è importantissimo mantenere alta l’attenzione in difesa e in questo Barella contro l'Atletico è stato bravissimo".