Fase difensiva traballante, Samir Handanovic insicuro e punte poco servite: questi, secondo la 'Domenica Sportiva', i nodi che imbrigliano l'Inter. Ospite negli studi del programma televisivo Rai, Claudio Marchisio offre la sua valutazione: "L'Inter è fragile. La fragilità è della fase difensiva che comprende non solo portiere e difensori, ma tutta la squadra. Il gol subito da Paulo Dybala nasce da una palla persa da Nicolò Barella che manca lo stop. Ci può stare sbagliare in uscita, ma la bravura sta nell'essere pronto a chiudere gli spazi. L'Inter invece non riesce a seguire l'avversario ogni volta che viene puntata e non riesce a fare la diagonale giusta, questa è la sua fragilità. Un gol simile è arrivato nel derby, i risultati parlano chiaro. Alessandro Bastoni esce male perché vede il centrocampista in difficoltà, poi nemmeno Samir Handanovic è stato perfetto".