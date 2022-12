Quali novità ci sono in casa Inter tra il contratto di Skriniar e il futuro di Dumfries?

"Ci sono tanti temi in casa Inter ma la priorità è capire cosa succederà con chi va in scadenza nel 2023. Il più importante è Skriniar, la trattativa va avanti ma il tempo è poco, tra dieci giorni lui può firmare con una nuova squadra senza che all’Inter venga riconosciuto qualcosa. L’Inter farà di tutto per far firmare Skriniar ma sa di avere dei limiti, limiti che non hanno le squadre inglesi o le squadre come il Paris Saint Germain. L’Inter ha praticamente tutta la difesa in scadenza nel 2023, ben nove giocatori più i prestiti di Lukaku e Acerbi che andranno ridiscussi. Parliamo di undici giocatori su 24, il problema dell’Inter in questo momento è capire come gestire queste scadenze. Poi si parlerà di interessamenti per chi ha fatto bene al Mondiale come Dumfries, sicuramente ci saranno delle offerte, ma si può guadagnare anche con un sensibile abbassamento degli ingaggi viste le tante scadenze.”

C’è un tema portiere all’Inter con Sommer: qual è la loro situazione?

“Sul fronte Inter c’è la scadenza di Handanovic, sta cercando altri portieri perché non è sicura della permanenza di Handanovic. Parliamo del capitano nerazzurro, si merita tutta l’attenzione che gli dedicherà la società ma poi bisognerà fare una scelta. Sommer è l’opzione migliore a parametro zero per giugno, in porta bisogna stare tranquilli. Onana ha fatto bene, ma anche col Camerun ha dimostrato che può avere dei passaggi a vuoto. Sommer sicuramente piace, ma attenzione alla concorrenza. Per esempio l’infortunio di Neuer può portare il Bayern a cercare un’occasione come Sommer".