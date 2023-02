L'esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti fa il punto sul calciomercato appena concluso, concentrandosi sulla vicenda relativa a Milan Skriniar : "È facile col senno di poi chiedere come mai non siamo stati accettati i 50 milioni dal Paris Saint-Germain a giugno - ha esordito negli studi dell'emittente -, bisogna invece ricollocarsi a 6-7 mesi fa quando il difensore diceva sia alla stampa che ai tifosi che avrebbe rinnovato e che per altro l’Inter aveva fatto una proposta anche alta. Il Milan ad esempio ha offerto 6,5 milioni a Leao, l’Inter 6 a Skriniar. Sono cifre da attaccante top, al livello delle cifre che l’Inter offre ai suoi migliori giocatori.

A me la cosa che ha stupito di più sono i problemi del PSG con il Fair Play Finanziario, è chiaro che a 10 milioni l'Inter Skriniar non lo vende. Se lo voglio adesso e sono il PSG lo prendo subito, non butto lì i bonus. L’Inter dal canto suo è in corsa su tutti i fronti e per questo ha valutato che fosse giusto tenerlo fino alla fine".