Rino Marchesi, ex allenatore dell'Inter, intervistato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, ha risposto sul ritorno di Big Rom, tornato a Milano nella giornata di oggi. "Un bel colpo. Del resto lo conosciamo e oltretutto giocherà in una formazione in cui non avrà bisogno di ambientarsi, giocando con Lautaro, Brozovic e Barella. È un grande colpo di mercato, avrà voglia di riscatto, ha fatto ogni cosa per tornare. Adesso all’Inter rimane Dzeko. A mio parere non sarebbe male per la Fiorentina pure solo per una stagione".