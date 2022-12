Il momento di appannamento che sta viviendo Lautaro Martinez in Qatar può essere spiegato con il suo più grande difetto, secondo Luca Marchegiani: "Non mi spiego appieno le difficoltà, ha tutto per emergere in una squadra che fa tanto possesso palla e giocatori offensivi che ti servono bei palloni - le sue parole a Sky Sport -. Però lui ha questo limite: nei periodi negativi ci impiega un po' di tempo a reagire".