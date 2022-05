Presente nel salotto di Sky Sport durante il programma '23', Matteo Marani ha risposto a proposito del risultato ottenuto ieri dall'Inter contro la Juve in finale di Coppa Italia, facendo anche un bilancio della stagione dei nerazzurri: "Se portiamo le lancette a inizio stagione è chiaro che le aspettative erano diverse. Si pensava un’Inter in dismissione, aveva perso i giocatori più importanti e Conte, e sembrava un’Inter in ridimensionamento, cosa che non è successo. Anzi, è andata molto oltre le attese, anzi fin troppo. Si è spostata la lancetta delle aspettative di una squadra che gennaio addirittura era data come sicura sulla vittoria del campionato, troppo presto ovviamente. Poi c’è stato il periodo di crisi, il recupero col Bologna ha pensato tantissimo, ma intanto le Coppe le ha vinte. Inzaghi si è dimostrato un allenatore bravo e credo sia lui ad aver vinto la sfida con Allegri, in maniera abbastanza netta. È un’Inter che rispetto alle aspettative è andata più in là. La vera cosa è che è il Milan ad essere al di sopra di ogni attesa. Il gioco di Simone è stato più propositivo e dispendioso rispetto a quello di Conte, il giocatore simbolo di ciò è stato Barella che ha avuto un momento di flessione e adesso si è ritrovato, e Inzaghi ha anche trovato delle alternative, su tutti Dimarco e lo ha dimostrato anche ieri sera. Inzaghi si è posto nel modo giusto, è arrivata in un ambiente con un’impronta, ed è andato avanti con il lavoro. A volte si è perso ma credo che l’ambiente l’abbia aiutato, Marotta e Ausilio su tutti. Però è sempre stato un allenatore bravo, l’Inter ha vinto la Coppa Italia con i cambi, la Juventus l’ha persa. Se vince il campionato sarebbe un film, se non lo vince ovviamente il bilancio potrebbe essere diverso. Ma bisogna aspettare".