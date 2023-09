"Penso che l’Inter abbia una rosa competitiva e, al momento sia favorita, ma nulla è ancora deciso. Per me sarà lotta a tre, tra Inter, Milan e Napoli". Questo il pensiero di Rolando Maran sulla lotta scudetto. L'ex tecnico, tra le altre, di Chievo, Cagliari e Genoa, parla a MilanNews.it per analizzare il momento attraversato dal Diavolo, sconfitto in malo modo dall'Inter nell'ultimo derby: "Perdere il derby in quel modo è stato estremamente pesante per il Milan a livello psicologico. Però ho visto un’ottima reazione nelle partite seguenti.

Inoltre vorrei aggiungere un aspetto... Fino a prima della sosta per le nazionali si parlava di un Milan devastante, in grado di travolgere tutto e tutti. Ci vuole anche coerenza nei giudizi. Spesso in Italia manca".