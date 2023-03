In Serie A e non solo tiene banco il futuro di Antonio Conte. L'allenatore ieri sera si è svincolato dal Tottenham con tre mesi d'anticipo sulla scadenza del contratto, pertanto c'è grande attesa per capire quale sarà il suo nuovo club. Ne ha parlato il tecnico Rolando Maran ai microfoni di TMW Radio: "Credo che Conte possa ripartire da qualsiasi campionato. Non si scoprono oggi le sue capacità. Al di là di come è andato l’epilogo con il Tottenham ha dimostrato di essere un grande allenatore di club e nazionale. Non so se possa allenare nuovamente la Nazionale e questa domanda, poi, spetta a lui. Ha la capacità di trasmettere a chiunque la propria mentalità".