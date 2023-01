In vista della sfida di questa sera tra Inter ed Hellas Verona, L'Arena interpella Andrea Mandorlini, allenatore legatissimo agli scaligeri quanto a San Siro, considerato 'il suo stadio'. "Ho avuto la fortuna di indossare la maglia della squadra per la quale facevo il tifo da bambino e di vincere. I tifosi mi hanno sempre riconosciuto questo, come del resto a Verona da allenatore. Anni splendidi. Più che le occasioni perdute per vincere a San Siro, ricordo la prima volta con l’Hellas che fu in Coppa Italia. Quei diecimila lassù, in mezzo alla nebbia. Sembrava che la voce e l’incitamento arrivasse dal cielo".