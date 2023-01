Si è svolto questa mattina, a Bruxelles, l’evento 'The Future of Sport Governance in Europa – The Times: They Are A-Changin', promosso da A22 Sports, la società che muove i fili del progetto della Super League. L’incontro è stato l’occasione per discutere dei temi sollevati dal parere dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Ue a proposito del ruolo della UEFA nel sistema calcistico. Nel corso del dibattito, ha preso la parola anche il deputato europeo Antonius Manders, membro del Gruppo del Partito popolare europeo. Proprio Manders, durante il suo discorso ha detto di essere convinto "che ci sia supporto per la creazione di un campionato dell’Unione Europea. Perché così si crea un’emozione europea".