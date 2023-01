Il derby di Supercoppa italiana di scena domani sera a Riad rende impossibile ogni pronostico, secondo Amatino Mancini: "Per me non c'è una favorita tra Milan e Inter - le parole del doppio ex a DAZN -. Sarà equilibrata, i rossoneri hanno grande carattere, mentre i nerazzurri sono leggermente avanti sul piano individuale. Per me sarà una grande partita".

Che rapporto avevi con Mourinho?

"Anche se non ho giocato praticamente mai nel secondo anno all'Inter, penso sia una grandissima persona e allenatore".