Cosa non ti è piaciuto della partita di stasera? "Il primo tempo è stato equilibrato, i loro gol nel primo tempo sono arrivati da errori nostri che non possiamo commettere mai. Avevamo palla noi e l'abbiamo persa, sul secondo ci siamo fatti superare a metà campo. Dallo 0-2 è diventato tutto più difficile perché l'Argentina ha giocatori incredibili che sanno gestire il pallone. Ora dobbiamo lavorare molto e impegnarci, sapendo che non sarà semplice".

Siamo tornati a Wembley, perché si è persa quella magia? Ora il cambiamento verrà accelerato? "Io devo dire solo grazie a tutti questi ragazzi che hanno giocato in questi 4 anni, c'è grande dispiacere per la non qualificazione al Mondiale. Stasera la partita è stata equilibrata fino allo 0-1, poi hanno meritato. I nostri ragazzi hanno speso anche tanto negli ultimi due anni e ora sono anche un po' stanco. Volevamo cambiare dopo questa partita e lo faremo".

Delusione e rammarico per Roberto Mancini , costretto questa sera ad un'ennesima delusione dopo l'esclusione da Qatar 2022. Che rappresenta questa medaglia d'argento? "Rappresenta una partita non vinta, ma alla quale siamo arrivati vincendo l'Europeo e dopo tre anni e mezzo di imbattibilità. Rappresenta comunque un bel momento della nostra carriera" ha detto il ct azzurro in conferenza stampa dopo il ko per 3-0 incassato contro l'Argentina.

Qual è la cosa che in questo momento ti preoccupa di più? Manderai qualcuno in vacanza?

"Sì, lascerò qualcuno in vacanza perché se lo merita e deve recuperare rispetto a quanto ha fatto in questi due anni. Dopo l'Europeo abbiamo fatto una grande fatica a far gol e dobbiamo trovare soluzioni in questo senso, dobbiamo essere veloci e non sarà semplice mettere una squadra che ci dia soddisfazioni a breve tempo. Bisognerà lavorare bene e sbagliare il meno possibile".

Hai lo stesso entusiasmo di inizio avventura per affrontare questa situazione?

"Entusiasmo ne ho ancora da vendere. Ci saranno però anche momenti difficili, come stasera. Questo lo dobbiamo sapere perché non sarà semplice, bisognerà essere veloci per far sì che i nuovi imparino in fretta".

Questa volta può essere più difficile ricostruire?

"Può essere più difficile perché abbiamo ragazzi giovani e alcuni non giocano nemmeno in Serie A. Però nella squadra di stasera ci sono giocatori che saranno importanti e dopo aver ripreso forza torneranno a giocare bene come hanno sempre fatto".