La sua rete, peraltro molto bella, non è bastata al Manchester City per portare a casa la Community Shield, finita nelle mani dell'Arsenal dopo la lotteria dei calci di rigore. Cole Palmer, 22enne centrocampista dei Citizens, parla così ai microfoni di ITV: "Dobbiamo ricompattarci e andare avanti. Guardiola mi dice di essere me stesso quando ho il pallone, oggi mi sono buttato dentro e ho guardato l'angolo lontano. Per fortuna il pallone è entrato... Il futuro? Dobbiamo vedere quali saranno i piani stagionali, io vorrei giocare il più possibile. Per fortuna comunque potremo provare a vincere di nuovo il Treble...".