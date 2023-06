La storica vittoria della Champions League è stata festeggiata a dovere, e anche con qualche eccesso, dai giocatori del Manchester City. Che non hanno badato a spese per bere al trionfo sull'Inter in quel di Istanbul. La rivelazione è del padre di Jack Grealish, che ai microfoni del Mirror ha spiegato: "Il conto delle bevande ammontava a 55.000 euro. Ho visto la ricevuta: quello non era solo il conto delle bevande di Jack, che in realtà è andato a casa presto quella notte".

Una festa che ha avuto anche un comico fuoriprogramma che ha visto protagonista il difensore Ruben Dias, raccontato ai microfoni di TNT Sports dal portiere Ederson: "Ha bevuto due drink e ha vomitato. Ha rimesso tutto nella borsa della madre di Grealish. Il 99 percento delle persone beveva. Nella vita bisogna anche sapersi godere i bei momenti. È stato pazzesco. Dopo una stagione di grande logoramento, dovevamo festeggiare