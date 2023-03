Presente alla consegna del premio Bearzot, il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha parlato anche del futuro dello stadio San Siro: "Sono spettatore coinvolto perché a San Siro è prevista la cerimonia di apertura di Cortina 2026, dico da anni che c’è solo una possibilità per ristrutturare gli stadi e cioè vincere la candidatura per l’Europeo 2032 che imporrebbe di avere gli impianti all’altezza di determinati standard. Anche lo stadio di Milano rientra in questa dinamica".