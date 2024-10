Intervenuto ai microfoni di 'Palla al Centro' su Rai Radio 1 Sport, l'ex allenatore della Juventus Luigi Maifredi ha parlato così del momento dei bianconeri alla luce del primo ko stagionale: "In Champions per la Juventus è stato un colpo mortale - ha esordito -. È stata presentata all'inizio dell'anno come la squadra del cambiamento, che diversamente dal recente passato punta ad arrivare al risultato attraverso il gioco. Questo non sta avvenendo. Motta non ha attaccato i giocatori, ma ha comunque detto quello che si è visto, ovvero un dominio completo dello Stoccarda. Questa è una pugnalata per chi si era proposto il fautore di un gioco nuovo, che potesse richiamare quello del Bologna dello scorso anno. Ma i campionati non sono mai replicabili quando vai in un'altra società. In questo momento a Motta manca Koopmeiners. Il centrocampo è di lotta e poco di proposta: ha fatto sì che Vlahovic toccasse quattro palloni, non è possibile che un giocatore come il serbo non venga stimolato".

Su Inter-Juve: "L'Inter è una squadra collaudata, la Juve ha bisogno di conferme. Il derby d'Italia potrebbe essere un aiuto o una condanna per la Juve. Una vittoria cancellerebbe il ko con lo Stoccarda, una sconfitta potrebbe minare tutto quello che ha seminato in questo avvio di campionato".