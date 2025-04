Direttamente sul prato di San Siro, Maicon esprime l'ultimo pensiero della notte per Amazon Prime Video dopo la qualificazione in semifinale di Champions League conquistata dall'Inter a spese del Bayern Monaco: "C'è qualche somiglianza tra la nostra squadra del Triplete e questa di Inzaghi: la solidità della difesa. Ma non si possono fare paragoni, speriamo che anche loro lo vincano tutto facendo la storia di questa società", le parole del brasiliano.