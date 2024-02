L’ex esterno dell’Inter Maicon è tra gli ospiti d’eccezione a San Siro per il big match contro la Juventus. Il brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Inter TV: "Il gol alla Juve è stato molto importante nella mia carriera, poi era molto importante anche per lo Scudetto, sapevamo che se avessimo vinto avremmo avvicinato di molto il titolo. Segnare un gol nel derby d’italia è stato davvero molto importante. L’Inter? Mi piace come gioca, è un sistema che usano tante squadre, liberano gli esterni per attaccare e quindi mi piace molto da ex esterno".

Sentite di più la sfida contro il Milan o contro la Juve?

"Quando giochi con la maglia dell’Inter senti tutte le partite, ovviamente gare come quella di stasera sono speciali".