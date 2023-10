Dall'addio di Romelu Lukaku fino alla fascia da capitano per Nicolò Barella. Sono alcuni dei temi affrontati da Fabio Macellari sulle frequenze di TMW Radio: "Lukaku come giocatore mi è sempre piaciuto, ma non capivo come mai non riuscisse a sbloccarsi. Lukaku non vuole mai partire dalla panchina e lo capisco. Sono contento dei gol meritati che si sta portando a casa. Non approvo, avendo avuto anche io il passaggio dall’Inter al Cagliari litigando col presidente, il modo in cui ha trattato il tifo interista".

Il caso Lukaku ha rafforzato la personalità di Lautaro?

"Se parti dal presupposto che c’è un attaccante come Lautaro, devi pensare al fatto che due attaccanti devono andare d’accordo e avere intesa. Ho sempre un po’ sottovalutato Lautaro come giocatore, forse perché andavo a paragonarlo con mostri come Ronaldo e Vieri. Negli anni non si è mai perso d’animo. Ora ha una fiducia straordinaria dal Mondiale e anche il ruolo centrale piò aver dato una mano".

La nuova centralità da capitano può consentirgli di superare il neo della continuità realizzativa?

"Non credo che sia la fascia da capitano, tanto che spesso non avere quella fascia ti libera e ti fa rendere ancora di più. Andando avanti di questo passo la fascia la sta confermando. Darei sempre la fascia a un centrocampista e un difensore. Spero che la possa vestire Barella quella gloriosa fascia, da tifoso e da sardo".