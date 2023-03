Il doppio ex Michele Serena presenta la sfida di sabato tra Inter e Fiorentina ai microfoni di Radio FirenzeViola: "A Milano arriva la squadra che ha fatto meglio di tutti in questo momento, anche del Napoli, ed è la Fiorentina: una squadra in ottima salute anche se la sosta ha rovinato un po' i piani della viola. L'Inter è la solita pazza Inter, ha fatto ottime cose in Champions ma ha perso tanto. Sarà una partita che caricherà i giocatori, ne uscirà una bella sfida.