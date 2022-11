Massimo Paganin , intervistato da TMW Radio , concorda nel dire che il sorteggio odierno degli ottavi di Champions League sia stato particolarmente fortunato per le italiane: "E' stato ottimo, meglio di così non si poteva sperare. Il Milan ha la squadra più complicata insieme all'Inter. Il Napoli ha pescato un'ottima seconda ma è inferiore alla squadra di Spalletti . Porto e Tottenham sono alla portata delle italiane ".

Si torna poi su quanto avvenuto ieri sera all'Allianz Stadium: "E' chiaro che Massimiliano Allegri e la Juventus stanno aspettando di recuperare gli infortunati per avere una rosa più competitiva da gennaio in poi. All'Inter è mancato Romelu Lukaku, ma intanto dico che per la lotta Scudetto è difficile che i nerazzurri rientrino. Ora sono importanti le prossime due gare e da gennaio ripartire. Occhio che così perde anche il contatto per il quarto posto. L'Inter dovrà giocarsela. La Juventus ha accorciato le distanze ed è rientrata. L'Inter deve pensare alla rimonta al posto Champions ora".

Inter, focus già alla Champions?

"Non credo, deve ricostruire una certa mentalità, arrivando a quello scontro con una consapevolezza maggiore nei propri mezzi. L'Inter deve pensare prima al campionato e alla Coppa Italia. Ce ne passa di tempo prima della sfida Champions".