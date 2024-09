Inter e Juve daranno vita a un duello acceso in chiave scudetto fino a maggio. Ne è convinto Fabio Lupo, ex direttore sportivo, tra le altre, di Sampdoria, Torino, Palermo e SPAL: "L’Inter è oggettivamente superiore a tutti, però la Juventus può essere la principale antagonista, sarà una concorrente forte fino alla fine. Per la qualità e l’ampiezza della rosa direi che comunque i nerazzurri sono favoriti", le sue parole a Tuttomercatoweb.com.