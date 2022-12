Luka Modric sfida Javier Zanetti. Non ovviamente sul campo, dove pur non essendo più in attività da 8 anni il vice presidente dell'Inter potrebbe ancora dire la sua, ma nelle statistiche. Il croato, reduce dall'ennesima dimostrazione di straordinarietà al Mondiale in Qatar, potrebbe diventare il calciatore più anziano a segnare al Mondiale per Club se riuscisse a timbrare il cartellino in una delle due partite che attendono il suo Real Madrid. Per allora Modric avrebbe 37 anni e poco più di 5 mesi, più dei 37 anni e 4 mesi che Zanetti aveva quando ad Abu Dhabi segnò una delle tre reti che stesero, in semifinale, i coreani del Seongnam.