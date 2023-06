Mircea Lucescu, ex allenatore dell'Inter, si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb per commentare la finale di Champions League vinta dal Manchester City contro la squadra nerazzurra. "Ho parlato con Guardiola prima della partita, gli ho scritto anche dopo. È intelligente, sa cosa deve fare. Sempre. E ogni volta che vince può scegliere i migliori, chi vuole vincere va da Pep con grande disponibilità - le sue parole -. L'Inter? Peccato, davvero. L’ho vista bene e non credevo potesse rendere così. Se Lukaku fosse entrato prima con la sua forza fisica il risultato probabilmente sarebbe stato diverso”.

“Inzaghi fatto bene - ha aggiunto -. Per come ha giocato ha meritato di fare la finale. E per il calcio italiano è stato importante essere arrivati in finale in tre competizioni. Tutte perse? Si, ma è già un passo avanti visto il passato. L’Italia deve essere felice. Ha dimostrato di potersela giocare e magari vincere in futuro”.