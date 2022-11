Il senatore e presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato in Commissione Bilancio della tematica relativa alla rateizzazione delle tasse per la Lega Serie A: “Gli strumenti da un punto di vista bilancistico ci sono, non sarebbe una cifra da erogare, ma un ipotetico mancato versamento che comunque accadrebbe se non si intervenisse. È un problema di volontà politica e di scelta, come se il calcio e lo sport fossero discriminati, figli di un dio minore. Cerchiamo di dire se queste condizioni possono essere risolutive, se non lo sono inutile metterle in campo.