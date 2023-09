Dopo l'approvazione della Camera avvenuta ieri, in via definitiva, della proposta di legge che inserisce la tutela dello sport in Costituzione, il ministro dello Sport Andrea Abodi dice la sua senza particolari entusiasmi: "Da un lato sarà necessario promuovere questa riforma e dall’altro dovremo saperla interpretare e attuare, oltre che nobilitare. Non basta una norma in Costituzione anche se è un passo molto importante, ma sarà fondamentale farla vivere nelle scelte di carattere politico e di governo, nazionale e sul territorio".