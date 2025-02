Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio FirenzeViola concentrandosi sulla sfida di stasera: "Il regolamento del recupero? È il ripristinare dalle stesse condizioni ma certo gli uomini dovrebbero essere quelli a disposizione in questo momento. Già ripartire dallo stesso minuto... Mi capitò un Roma-Catania in cui mancavano 6 minuti e si giocò solo quello spezzone ripartendo dallo 0-0. Da sempre la Lega colloca sempre partite dove c'è possibilità rispetto al campionato che con le varie competizioni ma sui giocatori in effetti andrebbe tenuto conto dei nuovi organici"

Incidono i 17 minuti in meno?

"Un minuto può sempre fare la differenza ma in quei 73 minuti devi fare la partita, l'Inter ha la pressione di dover colmare il gap con il Napoli, la Fiorentina giocherà serena, conscia che se vince farà una grande prestazione".

Come deve giocare la Fiorentina?

"L'errore è pensare che difendere a tre sia solo quello, io devo pensare che ci sono tre settori e va considerato il modulo nella sua interezza. Può poi giocare con il centrocampo a 5 oppure a 4 se non ci fosse Cataldi. Ma a me continua ad intrigarmi l'operato globale della Fiorentina. Sul mercato si è mossa bene. Prendere Valentini e mandarlo in prestito a Verona è una mossa importante perché se lo ritrova acclimatato. Il centrocampo con Fagioli mi piace, Folorunsho era un interno di sinistra ma poi ha dimostrato una polivalenza notevole", ha concluso.