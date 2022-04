Prosegue la stagione esaltante del Liverpool di Jurgen Klopp, che oggi nella prima semifinale di FA Cup ha avuto la meglio sui rivali del Manchester City, sconfitti 3-2 al Wembley Stadium di Londra. Partita dai due volti con la firma di Konaté al 9' e la doppietta di Mané al 17' e al 45' a lasciar presagire una gara già chiusa nel primo tempo in favore dei Reds. La squadra di Pep Guardiola si sveglia soltanto nella ripresa: di Grealish al 47' e Bernardo Silva al 91' le reti che tengono aperta la gara fino all'ultimo, anche se ormai per i Citizens è troppo tardi. Il Liverpool, che ha già vinto la Coppa di Lega inglese battendo in finale il Chelsea ai rigori, in Champions ha guadagnato l'accesso alle semifinali contro il Villarreal dopo aver eliminato in serie Inter e Benfica, mentre in Premier, a 7 giornate dal termine, è a un solo punto di distacco dal City capolista, si giocherà la finale di FA Cup contro la vincente dell'altra semifinale fra Chelsea e Crystal Palace, avversarie domani a Wembley alle 17:30.