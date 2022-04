Jordan Henderson, capitano del Liverpool, si accoda al pensiero del suo allenatore Jurgen Klopp in merito alle insidie che può nascondere un match da dentro o fuori in Champions League, anche partendo da un vantaggio di due gol maturato all'andata: "Il 3-1 contro il Benfica non dovrà darci un falso senso di sicurezza - ha scritto l'inglese nel Matchday Programme dei Reds dedicato alla sfida di Anfield -. Se vogliamo passare il turno, dovremo dare il massimo, è semplice. L'Inter ci ha dimostrato che, a questo livello, anche un vantaggio di due gol può essere messo in discussione e ci sono alcune lezioni da quel pareggio che porteremo in questa partita. Quindi non daremo nulla per scontato. Ci saranno quelli fuori dal club che cancelleranno il Benfica, ma noi non faremo nulla del genere. Per lo stesso motivo, sappiamo anche che se giocheremo secondo gli standard di cui siamo capaci, avremo buone possibilità di fare un altro passo avanti in una competizione che significa molto per tutti coloro che sono coinvolti nel Liverpool".