Intervistato da TMW, l'ex calciatore - oggi allenatore - Fabio Liverani presenta così il prossimo week end della Serie A: "La Juve di Motta? Ancora non è alla fine di questo percorso. È normale, è un calcio diverso rispetto a quello degli ultimi anni. Sono cambiati tanti giocatori, ci vuole tempo. Con lo Stoccarda, l’ha detto anche Motta, hanno meritato la sconfitta. I tedeschi sono stati padroni, hanno comandato, è stato un passo indietro per la crescita della Juventus. Ma in un percorso, e soprattutto in Champions, può capitare di trovare anche giornate in cui l’avversario è più bravo. Va messa da parte e continuare a lavorare sulla strada intrapresa”.

In vetta c'è già il Napoli. Era partito male a Verona, l'ha stupita averlo visto davanti così in fretta?

“No, non mi stupisce. Doveva solo finire la campagna acquisti e l’ha fatto nel migliore dei modi. E avendo solo un impegno a settimana, è la più accreditata al titolo dietro l’Inter”.

Quindi vede una corsa a due con i nerazzurri più pronti.

“In questo momento le vedo più avanti a tutti. Per rosa, struttura e il fatto di aver vinto l’hanno scorso, metto l’Inter un po’ più avanti. Ma il Napoli avendo un solo impegno settimanale ha diminuito il gap”.