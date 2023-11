Marcello Lippi dà ragione alla teoria esposta ieri da Simone Inzaghi in conferenza stampa e condivisa da tanti allenatori in giro per il mondo: non giocare le coppe rappresenta un vantaggio per il campionato: "Il fatto di non avere le coppe penso possa avvantaggiare molto, a meno che l'Inter non trovi una spinta psicologica nell'avanzare turno dopo turno in Europa. Però preparare le partite senza impegni durante la settimana aiuta molto", ammette a Sky Sport l'ex ct della Nazionale campione del mondo nel 2006.

"Mi aspettavo che Juve e Inter facessero un campionato di alto livello, ma a dire il vero anche altre squadre - aggiunge poi il doppio ex -. Invece sembra che siano leggermente più arretrate. Ci potrà essere qualche avvicinamento ma penso che il campionato se lo giocheranno queste due. Della Juve mi piace la grande concretezza, non ha un modulo di gioco spettacolare ma è determinata. L'Inter gioca meglio ed è molto forte. Ci divertiremo a guardarle l'una contro l'altra. Allegri ha dimostrato di costruire squadre concrete, Inzaghi sta dimostrando di avere la capacità di saper gestire questo livello di rose".

