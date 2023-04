Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lalaziosiamonoi.it, Stephan Lichtsteiner, ex terzino biancoceleste, è tornato sulla Supercoppa Italiana 2009 vinta 2-1 contro l'Inter di Mourinho con reti di Matuzalem, Rocchi e, per i nerazzurri, Eto'o: "Mi ricordo tantissima sofferenza in campo. Loro erano davvero forti, stavano per vincere il Triplete, ma la vincemmo perché eravamo una vera squadra", le parole dello svizzero.