Se c'è un addetto ai lavori nel mondo del calcio che non è rimasto sorpreso di fronte al rendimento di Davide Frattesi nel suo primo anno all'Inter, quello è Emiliano Leva, suo ex allenatore nelle giovanili della Lazio. "A inizio anno dissi che per me avrebbe fatto dieci gol e tanti pensarono che esagerassi - le sue parole a Sportitalia.com all'indomani del 2-1 decisivo segnato dall'ex Sassuolo a Udine -. Anche ieri invece ci ha messo lo zampino regalando tre punti all’Inter, è indiscutibile. Uno come lui avrebbe spazio in qualsiasi top club: all’Inter ne sta avendo meno per l’abbondanza che c’è, ma sta facendo sentire eccome il suo apporto. Non ce ne sono molti come lui. Riesce a essere decisivo uscendo dalla panchina perché mantiene sempre alta la concentrazione, si fa sempre trovare sempre pronto. Poi ci sono la sua grande determinazione ed il coinvolgimento che ha nel gruppo e nella squadra”.