Ylber Ramadani, centrocampista albanese diventato il perno della mediana del Lecce, presenta in conferenza stampa il Sassuolo, prossimo avversario dei salentini: "Andremo ad affrontare un avversario forte, ce ne ha parlato anche il mister. Il Sassuolo è una squadra difficile da affrontare, sono riusciti a ottenere bottino pieno contro Juventus e Inter. Noi però abbiamo voglia di scendere in campo per andare a caccia di un risultato positivo, dobbiamo interpretare la partita con la giusta mentalità".