Pantaleo Corvino, ds del Lecce, torna sulle prospettive della sua squadra, reduce dalla sconfitta in extremis in casa contro l'Inter, anche ai microfoni di Radio Firenze Viola: "Siamo tornati in serie A e stiamo facendo un percorso programmato ma non proclamato dalla B, abbiamo gettato delle fondamenta forti. La prima squadra è tornata in serie A così come la Primavera nel campionato 1 e stiamo facendo quello che il nostro portafoglio ci permette. Ci sono club che sono nati per gioire e quelli che devono soffrire. Il Lecce è tra i club che devono soffrire".